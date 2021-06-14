Сегодня день рождения руководителей и звезды эстрады

Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения Любовь Иннокентьевна САВВИНА, первый заместитель руководителя управления делами главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 44 года Гаврилу Игоревичу ХАРЛМПЬЕВУ, заместителю председателя государственного комитета по занятости населения Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Ольга СПИРИДОНОВА – НИКА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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