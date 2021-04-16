Сегодня день рождения руководителей, депутата и звезды эстрады

Сегодня, 16 апреля исполнилось 54 года Николаю Николаевичу ДЕГТЯРЕВУ, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 63 года Михаилу Ильичу ЭВЕРСТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Константиновна АНДРЕЕВА, организатор культуры. 16 апреля исполнилось 42 года Василию Васильевичу ЕРЕМЕЕВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день исполнилось 73 года Александру Сергеевичу УАРОВУ, политическому деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Галина Вахитовна ИВАНОВА, заведующая литературной частью Русского драматического театра им. А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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