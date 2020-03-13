14.03.2020
00:55
79
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
Сегодня, 14 марта исполнилось 47 лет Григорию ВАСИЛЬЕВУ, известному предпринимателю, директору «Экспресс-сети».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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