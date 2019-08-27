28.08.2019
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Сегодня день рождения общественного деятеля
Сегодня, 28 августа исполнилось 62 года Эсену Какелеевичу САЙДЫКУЛОВУ, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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