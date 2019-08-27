28.08.2019
00:05
10

Без рубрики

Сегодня день рождения общественного деятеля

Сегодня, 28 августа исполнилось 62 года Эсену Какелеевичу САЙДЫКУЛОВУ, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх