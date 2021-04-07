Сегодня день рождения министра и алгысчыта

Сегодня, 7 апреля исполнилось 40 лет Василию Владимировичу АФАНАСЬЕВУ, заместителю министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Фаина Николаевна СОКОЛОВА, руководитель секретариата заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 65 лет Степану Степановичу ОХЛОПКОВУ, организатору сельского хозяйства, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). 7 апреля исполнилось 80 лет Афанасию Семеновичу ФЕДОРОВУ, актеру театра и кино, заслуженному артисту ЯАССР, заслеженному работнику культуры РФ, алгысчыту. В этот же день отмечает свой день рождения Надежда Семеновна ТОЛБЛОНОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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