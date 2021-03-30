30.03.2021
00:18
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Культура
Сегодня день рождения иконописца
Сегодня, 30 марта отмечает свой день рождения Ирина Ильинична ТИМОФЕЕВА, художница, иконописец.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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