Сегодня день рождения государственного советника, балетмейстера, руководителя, тренера и звезды эстрады

Сегодня, 28 ноября исполнилось 70 лет Андрею Саввичу БОРИСОВУ, государственному советнику Республики Саха (Якутия), народному артисту РФ, заслуженному деятелю искусств РФ.

В этот же день исполнилось 66 лет Сергею Викторовичу АФОНАСЕВИЧУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), хореографу, балетмейстеру.

Сегодня отмечает свой день рождения Оксана Александровна ВИНОКУРОВА, директор Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для неслышащих обучающихся, кандидат педагогических наук.

28 ноября исполнилось 50 лет Герману Степановичу КОНТОЕВУ, лауреату Государственной премии РС (Я) им. А.Е. Кулаковского, заслуженному мастеру спорта Республики Беларусь, тренеру сборной команды Якутии по вольной борьбе.

В этот же день отмечает свой день рождения Дария Петровна ЛАВРОВА, звезда якутской эстрады.

Сегодня исполнилось 45 лет Петру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия), бывшему главе Горного улуса.