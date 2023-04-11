11.04.2023
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Общество
Сегодня день рождения главы улуса и мелодиста
Сегодня, 11 апреля исполнилось 35 лет Степану Николаевичу КУЗЬМИНУ, главе Амгинского улуса.
В этот же день отмечает свой день рождения Лена Митрофановна ЕГОРОВА, мелодист, отличник образования Республики Саха (Якутия), старший преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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