Сегодня день рождения главы улуса и мелодиста

Сегодня, 11 апреля исполнилось 35 лет Степану Николаевичу КУЗЬМИНУ, главе Амгинского улуса. В этот же день отмечает свой день рождения Лена Митрофановна ЕГОРОВА, мелодист, отличник образования Республики Саха (Якутия), старший преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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