Сегодня 253 новых случая коронавируса

На 2.12.2021 г. выявлено 253 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 107 случаев, -Нерюнгринский район – 23 случая, -Мирнинский район — 22 случая, -Мегино-Кангаласский район – 19 случаев, -Хангаласский район — 14 случаев, -Алданский район — 13 случаев, -Амгинский, Ленский районы по 8 случаев, -Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский районы по 7 случаев, -Олекминский район – 5 случаев, -Жиганский, Намский районы по 3 случая, -Томпонский район- 2 случая, -Вилюйский, Горный, Нижнеколымский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 015 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 726 058 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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