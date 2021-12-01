01.12.2021
09:38
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Коронавирус

Сегодня 250 случаев коронавируса, из них 50 — дети!

На 1 декабря 2021 г. в Республике Саха (Якутия) выявлены 250 случаев заболевания коронавирусом, в том числе дети и подростки — 50.

Из 200 взрослых непривитых – 194 (97%).

В стационарах получают лечение 1 385 пациентов, в состоянии средней тяжести – 1285 человек, в тяжёлом – 110 (из них непривитых -108).

В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 21 крайне тяжёлого больного.

Наиболее напряженная ситуация по заболеванию в Мирнинском (за сутки 23 новых случая), Нерюнгринском (18 случаев), Хангаласском (12), Алданском (11), Жиганском (10), Оленекском (9), Амгинском (8), Мегино-Кангаласском (8) районах.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Brief
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