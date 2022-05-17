Судебная хроника
С недропользователя взыщут более 817 тыс. рублей за загрязнение реки Большой Куранах
Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что в результате проведения работ на лицензионном горном участке допущено загрязнение реки Большой Куранах.
В частности, выявлено загрязнение водного объекта железом и медью, несоответствие содержания железа, меди нормативам предельно допустимой концентрации.
В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура обратилась в суд о взыскании с недропользователя более 817 тыс. рублей.
Алданским районным судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.
Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой.
Судебная коллегия Верховного Суда республики по результатам рассмотрения дела признала необоснованными доводы жалобы, оставив решение суда первой инстанции без изменения.
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