17.05.2022
11:26
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Судебная хроника

С недропользователя взыщут более 817 тыс. рублей за загрязнение реки Большой Куранах

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что в результате проведения работ на лицензионном горном участке допущено загрязнение реки Большой Куранах.

В частности, выявлено загрязнение водного объекта железом и медью, несоответствие содержания железа, меди нормативам предельно допустимой концентрации.

В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура обратилась в суд о взыскании с недропользователя более 817 тыс. рублей.

Алданским районным судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой.

Судебная коллегия Верховного Суда республики по результатам рассмотрения дела признала необоснованными доводы жалобы, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Фото: Минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)

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