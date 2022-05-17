С недропользователя взыщут более 817 тыс. рублей за загрязнение реки Большой Куранах

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что в результате проведения работ на лицензионном горном участке допущено загрязнение реки Большой Куранах. В частности, выявлено загрязнение водного объекта железом и медью, несоответствие содержания железа, меди нормативам предельно допустимой концентрации. В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура обратилась в суд о взыскании с недропользователя более 817 тыс. рублей. Алданским районным судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой. Судебная коллегия Верховного Суда республики по результатам рассмотрения дела признала необоснованными доводы жалобы, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Фото: Минэкологии Якутии. Источник: Пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)

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