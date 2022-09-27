С экс-главы якутского поселка взыскали незаконно полученные премии

В Оймяконском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы МО «Поселок Усть-Нера».

С января 2019 по март 2021 года в условиях конфликта интересов и в нарушение требований закона, глава поселка обеспечивал себе систематическое квартальное премирование с самостоятельным определением суммы своего денежного вознаграждения.

Всего в указанный период времени глава поселения необоснованно начислил и выплатил себе сумму в размере более 1,2 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Восточно-Якутским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с главы Усть-Неры суммы неосновательного обогащения, а также процентов за неправомерное удержание бюджетных средств.

Судом первой инстанции исковое заявление прокурора района было оставлено без удовлетворения. Прокуратура района подала апелляцию в Верховный суд Якутии, которым позиция прокуратуры поддержана в полном объеме.

С должностного лица в пользу муниципального образования «Поселок Усть–Нера» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере более 1,2 млн рублей и проценты в размере 81 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.