Рыжий лис Дон Жуан из Беркакита

Любовь между собакой и лисом возможна: неприличное фото хвостатой парочки из Якутии взорвало соцсети. Эта фотография облетела рунет, ею восхитились даже звезды шоу-бизнеса. Обнаглевший рыжий живет в поселке Беркакит. Каждый день он прибегает на железнодорожный вокзал, чтобы выпросить вкусняшек. Совсем не боится людей и по-хозяйски разгуливает по перрону. Здесь он завел себе подружку — собаку и всюду волочится за ней.

Редакция @yakutia_kp выяснила, что весной у лисьего Дон Жуана была совсем другая дама сердца: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27474/4681131/