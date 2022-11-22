22.11.2022
18:07
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Желток
Рыжий лис Дон Жуан из Беркакита
Любовь между собакой и лисом возможна: неприличное фото хвостатой парочки из Якутии взорвало соцсети. Эта фотография облетела рунет, ею восхитились даже звезды шоу-бизнеса. Обнаглевший рыжий живет в поселке Беркакит. Каждый день он прибегает на железнодорожный вокзал, чтобы выпросить вкусняшек. Совсем не боится людей и по-хозяйски разгуливает по перрону. Здесь он завел себе подружку — собаку и всюду волочится за ней.
Редакция @yakutia_kp выяснила, что весной у лисьего Дон Жуана была совсем другая дама сердца: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27474/4681131/
Фото: Индустрия Севера
Источник: тгк @yakutia_kp
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