«Растем с Якутией»: бесплатное обследование здоровья детей в детсадах

В рамках проекта «Растем с Якутией» Лаборатории детства РС(Я) в дошкольных учреждениях региона проводится бесплатное комплексное медицинское обследование воспитанников с целью определения общего состояния здоровья и выявления факторов, влияющих на их развитие.

Обследования проводят специалисты Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, Лаборатории детства и Академии наук Якутии. Прежде всего, осуществляется оценка первой линии иммунной защиты, иммунитета в целом, анализ физического развития, осмотр врача педиатра и медицинских специалистов по показаниям. Строго соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

«Физическое развитие ребенка является основным показателем состояния здоровья ребенка. Влияние разных негативных факторов может способствовать развитию ожирения, маловестности, низкого или высокого роста и других отклонений. Физические показатели будут сравниваться со стандартами ВОЗ. Все обследования проходят только с письменного согласия родителей, при желании они могут присутствовать при заборе анализов и осмотре врачей», — рассказывает декан Педиатрического отделения Мединститута СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат медицинских наук Людмила Маринова.

Анализы проводятся с применением передовых медицинских технологий и оборудований в Медицинской клинике СВФУ им. М.К. Аммосова и специализированных, лицензированных лабораториях Москвы.

До конца года такое обследование пройдёт в 7 детских садах Якутска и 2 дошкольных учреждениях Жатая. По итогам будут даны индивидуальные характеристики здоровья детей и рекомендации родителям по их оздоровлению и профилактике. Также Лаборатория детства сформирует аналитическую базу для разработки и внедрения научно обоснованных и эффективных инструментов, механизмов формирования основ гармоничного развития детей, их оздоровления и профилактики заболеваний с раннего возраста.

«Обследование детей позволит определить уровень врождённого и приобретенного иммунитета детей, иммунной защиты, уровень микроэлементов в организме, общее состояние развития, и, самое главное, изучить факторы, влияющие на развитие детей. В части психологического исследования будет проведена индивидуальная диагностика и выработка норм развития, что позволит определить уровень когнитивного, эмоционального, регуляторного, речевого развития ребенка, в том числе, относительно ровесников из других регионов страны. На основе результатов диагностики психологи по желанию родителей предоставляют обратную связь и индивидуальные рекомендации по развитию ребенка», — добавил директор Лаборатории детства Юрий Семенов.

Проект «Растём с Якутией» реализуется Лабораторией детства, созданной Целевым фондом будущих поколений РС(Я) при поддержке Академии наук Республики Саха (Якутия) и СВФУ им. М.К. Аммосова. Проект направлен на изучение состояния здоровья и развития детей дошкольного возраста, исследование факторов, влияющих на это, в том числе и цифровых технологий. Главной целью проекта является разработка, внедрение научно обоснованных и эффективных инструментов и механизмов формирования основ гармоничного развития детей в Республике Саха (Якутия)

Лаборатория детства работает совместно с факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Академией наук Якутии, Педагогическим и Медицинским институтами СВФУ им. М.К. Аммосова, Психологическим институтом РАО.