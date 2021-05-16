Рассказ 91-летнего профессора Абрамова (беседа вторая)

Сегодня свой рассказ продолжает с нашими зрителями Алексей Фёдорович Абрамов – учёный, педагог высшей школы, посвятивший свою долгую плодотворную жизнь развитию различных аспектов сельскохозяйственного производства в ключе экологического и «органического» сельского хозяйства, жизненно актуального на Севере и в Арктике во все времена.

Сегодня ему 91 год, он полон планов по популяризации своих научных знаний среди соотечественников! Он продолжает тему «органического питания», его явных преимуществ перед современным «индустриальным питанием» с «junk food».

Самое главное, сетует он, есть все возможности в Якутии, богатой неплохими почвами, получить на своих приусадебных хозяйствах полезный и богатый урожай. Материал на якутском языке посвящен повышению плодородия почвы и системе сохранения питательных веществ за счет заморозки натуральной продукции.

Приятного просмотра!

Наша справка:

Из-под пера Алексея Федоровича Абрамова вышли более трехсот научных и методических работ, 50 монографий, готовятся новые. Он является автором 30 патентов на изобретения и 11 рекомендаций, которые получили известность и признание в Якутии и России. Кроме того он подготовил одиннадцать кандидатов наук и двух докторов наук.