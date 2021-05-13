13.05.2021
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Официально
Путин наградил якутянина
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
СУЛЕЙМАНОВА Валерия Оруджалиевича – заместителя генерального директора по производству – начальника участка акционерного общества «Золото Селигдара», Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
11 мая 2021 года
№ 269
Фото: SAKHALIFE.RU
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