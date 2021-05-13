13.05.2021
17:05
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Официально

Путин наградил якутянина

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

СУЛЕЙМАНОВА Валерия Оруджалиевича – заместителя генерального директора по производству – начальника участка акционерного общества «Золото Селигдара», Республика Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                                            В.Путин

Москва, Кремль

11 мая 2021 года

№ 269

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3272740
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