24.01.2022
17:02
211
Общество
Путешественница Марина Галкина подарила жителю Якутии «Буран» ☺️👍
Известная экстремал-путешественница Марина Галкина подарила Федору Колтовскому из села Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса снегоход «Буран» — сообщает sakhatime.ru со ссылкой на газету «Бытантай уоттара».
Марина, как рассказывает Федор, осталась под большим впечатлением от природы улуса, а ее подписчикам из ютуба так понравилась история жизни северян, что они предложили ей купить снегоход Федору.
Фото: Из соцсетей
Источник: sakhatime.ru
#Путешественница Марина Галкина подарила жителю Якутии «Буран» ☺️👍.#республика саха (якутия)#Эвено-Бытантайский улус#Якутия
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