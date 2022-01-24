24.01.2022
17:02
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Общество

Путешественница Марина Галкина подарила жителю Якутии «Буран» ☺️👍

Известная экстремал-путешественница Марина Галкина подарила Федору Колтовскому из села Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса снегоход «Буран» — сообщает sakhatime.ru со ссылкой на газету «Бытантай уоттара».

Марина, как рассказывает Федор, осталась под большим впечатлением от природы улуса, а ее подписчикам из ютуба так понравилась история жизни северян, что они предложили ей купить снегоход Федору.

Фото: Из соцсетей
Источник: sakhatime.ru
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