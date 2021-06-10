Проверьте ваш реальный Covid-иммунитет

Уважаемые пациенты!

В ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» доступна новая услуга — тестирование на наличие антител IgG к рецептор-связывающему домену RBD (вируснейтрализирующие антитела к RBD, Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19).

Что такое RBD и в чем отличие данного исследования от уже известного тестирования на антитела IgG?

Рецептор-связывающий домен (RBD) — это особая белковая структура, расположенная на «шипах короны» нового коронавируса. С помощью RBD вирус связывается с рецептором клетки человека и проникает в нее. При этом человеческий иммунитет выявляет рецептор-связывающие домены вируса и вырабатывает в ответ анти-RBD антитела, блокирующие их и, тем самым, препятствующие проникновению вируса в клетки. Защищают нас от развития заболевания COVID-19при попадании вируса в организм не любые антитела IgG, а именно анти-RBD антитела (вирус-нейтрализующие антитела), которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его размножению.

Уже привычное для нас тестирование на наличие антител (IgG) к COVID-19 методом ИФА выявляет суммарное значение антител данного класса ко всем антигенам вируса SARS-CoV-2. Тест-системы нового поколения для определения анти-RBD антител среди всех иммуноглобулинов IgG позволяют достоверно определить реальную COVID-устойчивость пациента в настоящий момент.

Кому необходимо провести тестирование anti-RBD?

Лица, переболевшие COVID-19

Лица, контактировавшие с больными COVID-19

Лица, бессимптомно перенесшие COVID-19

Вакцинируемые пациенты, на этапах вакцинации

Что нужно знать о проводимом исследовании?

Исследование проводится не ранее, чем через 3-4 недели после перенесенной инфекции (в том числе бессимптомно) или через 21 день после окончания полного курса вакцинации (2 прививки).

Для проведения исследования кровь забирается из вены, рекомендуется проводить не ранее, чем через 3 часа после последнего приема пищи.

Наличие в плазме крови пациента анти-RBD антител свидетельствует, что пациент контактировал именно со штаммом коронавируса (SARS-CoV-2) и имеет протективные защитные вирус-нейтрализующие антитела.

Информация о тест-системе

Используется система SARS-COV-2-RBD-ИФА-Гамалеи производства «Ниармедик Плюс», регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10393 от 11.09.2020 г., определяющая качественно наличие вируснейтрализующих (защитных) антител к рецептор-связывающему домену (RBD) поверхностного гликопротеина S коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19).

Это тест-система третьего поколения, которая среди всех антител класса G выявляет только непосредственно нейтрализующие вирусы.

Диагностическая чувствительность – 94%

Диагностическая специфичность – 100%

Срок готовности результата анализа – 1-3 дня

Для прохождения тестирования, вам необходимо позвонить в ГАУ РС (Я) «РКБ №3» по телефону: 8 (4112) 50-72-26