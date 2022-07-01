Прорыв в культурном развитии Якутии

В 2021 году в ходе реорганизации учреждений культуры Ресурсно-проектный центр Министерства культуры РС(Я) преобразован в Институт геокультурного развития. Учреждение востребовано временем и новой арктической парадигмой развития республики. На днях генеральный директор ИГР, государственный советник РС(Я) Андрей Борисов рассказал об основных итогах работы Института, сообщает Yktinform.

«Появление Института геокультурного развития востребовано культурным и цивилизационным процессом», — сказал Андрей Саввич. Сейчас работа учреждения основана на трех постулатах: практико-ориентированная работа по геокультурной идентичности республики; образовательно-просветительская работа; реализация проектов международного, российского, республиканского уровней (сейчас их девять, в том числе система домов Олонхо).

Очевидно, что интерес к Арктике возрастает с каждым годом. Западные страны стремятся лидировать в арктическом пространстве. Президент же России Владимир Путин сказал, что Россия будет прирастать арктическими территориями. В этих мировых процессах у Республики Саха особенная роль одного из центров российской и мировой Арктики.

Андрей Борисов отметил, что ИГР – пожалуй, единственное культурное учреждение, концепция которого принята правительством республики. В ней написано: «Создание Института является закономерным шагом для обеспечения дальнейшего прорывного развития культуры и искусства Республики Саха (Якутия). Деятельность направлена на поиск и разработку системных решений ключевых вопросов в сфере развития культуры и искусства народов республики, а также интеграцию новых проектов и идей, имеющих республиканское, общероссийское и международное значение, в общефедеральную повестку».

20 июня Ил Дарханом подписан указ «О единой системе домов Олонхо…», определено на текущий момент 11 таких учреждений, что также является большим достижением Института, курирующего это направление. Количество домов Олонхо будет с каждым годом расширяться.

Недавно состоявшиеся ысыахи Олонхо и Туймаады отчетливо показали, что традиционная культура движется в верном направлении и объединяет народы. Все гости отмечают успехи Якутии в культурном развитии и сохранении традиций.

Деятельность Института геокультурного развития началась с крупного события — 29 ноября 2021 года в Якутске состоялся Межрегиональный форум «Новая Евразия» — арктический вектор». К нам приехали представители регионов: Алтая, Бурятии, Тывы, Москвы, руководители движения «Новая Евразия», Ассамблеи народов Евразии, Центра Льва Гумилева. Были гости из Республики Беларусь. Результатом стала Резолюция форума, которая способствует единению народов и их развитию.

В год 100-летия Якутской АССР Институтом геокультурного развития созданы мультимедийная выставка «Путь Эллэя», торжественное действие во дворце спорта «Триумф», другие мероприятия. Большой вклад внесен в фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо», Конгресс национальных театров России, в которых задействованы авторитетные российские организации.

«Далее мы продолжим интенсивную проектную деятельность и будем развиваться», — сказал Андрей Саввич. Он отметил лучших работников Института.

Выступившие затем с обзором крупных мероприятий руководитель отдела Сардана Брызгалова, преподаватель колледжа культуры и искусств Туяра Тарабукина, руководитель отдела Андрей Мартынов и другие отметили, что в ИГР сложилась сильная команда по всем направлениям. Много делается в образовательной работе, к примеру, востребованными оказались курсы по геокультурному туризму, которые проводились в музее «Дружба» в Соттинцах для музейных работников.

В заключение Андрей Борисов подчеркнул, что Институт будет ядром Арктического центра эпоса и искусств — уникального культурного и архитектурного объекта, по уровню технического оснащения и своим возможностям соответствующего ведущим мировым сценическим объектам, формирующего и продвигающего новую парадигму развития культуры республики. Это будет площадка для зрелищных мероприятий мирового уровня. Также Арктический центр эпоса и искусств станет местом обеспечения организации и деятельности единой системы по эпическому наследию народов Якутии, объединения домов Олонхо и специализированной площадкой для творческих коллективов улусов и городов Республики Саха (Якутия).