Проекты якутских разработчиков представили на площадке ВЭФ
На площадке ВЭФ проходит выставка «Территория инноваций», на которой представлены инновационные проекты якутских компаний. Среди них уникальные сервисы для врачей, система противодействия лесным пожарам и цифровая платформа для организации кинопроката в малых населённых пунктах.
Всего на выставке представлено 7 проектов резидентов Технопарка «Якутия».
«МультиДиТек» представили свой сервис SmartBooks.live на базе интерактивных 3D-пособий с дополненной реальностью.
«Сайберия» представила профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений, которые используют методы компьютерного зрения и машинного обучения.
Среди проектов также новая система противодействия лесным пожарам «Сильван» от компании «СмартЮнит».
Резиденты якутского Технопарка также презентовали проектор и цифровую платформу Extra Cinema, который позволяет организовать кинопоказы даже в самых маленьких населенных пунктах и домах культуры.
Промышленную робототехнику клининга и дезинфекции представил «Ведроид Электроникс».
«Якутский котловой завод» привез на выставку котлы собственного производства – дровяные, газовые и универсальные.
Гостям выставки также представили SakhaCamper — автоприцеп, буксируемый за дорожным транспортным средством, он позволяет обеспечить небольшое и удобное место отдыха во время дорожного путешествия. Он оснащен автономной системой и солнечной панелью.
«Территория инноваций» – проект Фонда Росконгресс, представляющий собой площадку для диалога, полемики и обсуждения трендов с ведущими экспертами в области инноваций и цифровой трансформации.
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