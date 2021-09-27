Проекты Варвары Филипповой произвели фурор в индустрии моды — АГИКИ

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи тех, кто знал замечательного человека, нашу коллегу и друга, дизайнера-модельера ФИЛИППОВУ Варвару Васильевну. Ее не стало сегодня утром, 27 сентября 2021 года.

Варвара являлась преподавателем кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики Арктического государственного института культуры и искусств, членом Союза дизайнеров РФ, ярким высокопрофессиональным специалистом в своей области. Улыбчивая, энергичная, умная, невероятно красивая она пришла работать на кафедру дизайна АГИКИ совсем молодой в 2006 году.

В том же году окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна по специальности «Дизайн костюма», в 2019 получила квалификацию преподавателя высшей школы в области дизайна, а в 2021 году магистратуру Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Активная творческая и общественная деятельность Варвары Филипповой началась с коллекции «Будущие мамы», с которой она завоевала гран-при фестиваля «Саhар5а-2007» и специальный приз историка моды Александра Васильева на международном конкурсе «Русский силуэт-2007». После этих значимых побед о Варваре узнали как об успешном дизайнере-модельере. Ею создано более двадцати талантливых коллекций, произведений искусства дизайна костюма.

На протяжении нескольких последних лет Варвара Филиппова активно включалась в продвижение якутской, шире — арктической, культуры на общемировой уровень. Участвовала с коллекциями, вдохновлённых якутским традиционным костюмом, стала лауреатом и дипломантом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и показов. Ее коллекции покорили жителей Стамбула в 2017 году, ценители моды в Италии присудили ей в 2019 г. диплом I степени в номинации «Исторический костюм» международного фестиваля в г. Верона.

Организация Варварой Филипповой в 2019 и 2020 гг. показов «Arctic Fashion Show», на котором выступили ведущие модельеры республики, в том числе и она сама, произвели фурор в индустрии моды РС(Я) и за ее пределами. «Наша общая цель — развитие индустрии моды в Якутии, открытие и поддержка новых талантливых имён, а также продвижение якутских модельеров и дизайнеров за пределами Якутии», — говорила Варвара… Показы, в которые она вкладывала свою душу, энергию и талант, стали новой вехой в индустрии и истории моды Якутии.

В 2019 г. Варвара Васильевна была одним из организаторов выставки работ студентов и преподавателей АГИКИ в стенах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Глубинность концептуального содержания выставки получила позитивный отклик руководства, сотрудников и гостей ведомства.

Многие годы она сотрудничала с республиканскими изданиями «Журфикс», «Айар кут», «Она+», работала во многих рекламных проектах, принимала активное участие в Пространстве коллективной работы «Точка кипения — Якутск» по направлению FashionNET, Корпорации развития Якутии, была руководителем и экспертом Ассоциации модной индустрии Якутии.

Многодетная любящая мама, прекрасная жена и хозяйка, она успевала все: и трудиться, и заботиться о родных и близких. Любимая семья была всем для Варвары…

Каким внимательным, отзывчивым, чутким Варвара Васильевна была другом, коллегой, куратором и преподавателем студентов, передавала свое мастерство по проектированию и изучению традиционного костюма, руководила практиками, творческими классами, мастерскими. Всегда участливая Варвара Васильевна, которая знала о делах каждого своего студента, была внимательна и доброжелательна к коллегам, сама организовывала выставки, встречи.

Ее педагогический труд высоко оценен: студенты стали лауреатами и дипломантами известных международных и всероссийских конкурсов. Принимая активное участие в научной жизни республики, она подготовила статьи о защите исконной среды обитания и культуры коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия), о потенциале и перспективах развития креативной индустрии моды Якутии. Всегда в авангарде новых веяний, идей, событий.

Институт связывал с именем Варвары Филипповой прорывное развитие направления «Fashion — индустрия Арктики», подготовку нового поколения профессионалов для креативных индустрий республики.

За свою инициативную подвижническую работу Варвара Филиппова награждена государственными грамотами, благодарностями Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), министерства образования и науки РС(Я), родного Арктического государственного института культуры и искусств.

Все родные, близкие и общественность Якутии скорбят о невосполнимой утрате… Тепло ее сердца, любовь к жизни, талант, профессионализм, яркий образ Варвары Филипповой останутся в нашей памяти навеки.

Мы уверены, что светлый путь Варвары Васильевны будет продолжен ее детьми, учениками, соратниками.

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокие соболезнования родителям — Татьяне Дмитриевне и Василию Дмитриевичу, супругу Семену Васильевичу ФИЛИППОВУ, детям, родным и близким. Разделяем боль и глубоко скорбим вместе с вами…