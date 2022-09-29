29.09.2022
15:06
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Якутия

Предприятия Якутии активно включились в работу Координационного центра

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

 «Мы получили помощь в адрес мобилизованных от АО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Сахафармация», «Блюм-кухни» и других. Предприятия Якутии выполняют обязательства по выплате премий и сохранению рабочих мест», – сказал Николай Бугаев.

Напомним, что помощь можно направить по адресу: город Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, в актовый зал. Пункт приема работает ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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