29.09.2022
15:06
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Якутия
Предприятия Якутии активно включились в работу Координационного центра
Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.
«Мы получили помощь в адрес мобилизованных от АО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Сахафармация», «Блюм-кухни» и других. Предприятия Якутии выполняют обязательства по выплате премий и сохранению рабочих мест», – сказал Николай Бугаев.
Напомним, что помощь можно направить по адресу: город Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, в актовый зал. Пункт приема работает ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных.
Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#координационный центр по вопросам частичной мобилизации#Николай Бугаев#Общественная палата Якутии#Предприятия Якутии активно включились в работу Координационного центра#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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