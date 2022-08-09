09.08.2022
22:24
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Происшествия

Потолок обвалился в доме многодетной семьи в Якутске

Такая же ситуация произошла в этой же комнате в начале года. Сейчас семья установила поддерживающую конструкцию. Инцидент произошел ночью после сильных ливневых дождей в городе, которые были на прошлой неделе. Чудом уцелел ребенок — потолок обвалился в нескольких сантиметрах от девочки. Данный дом был признан аварийным в 2013 году. Переселить жильцов обещают в декабре этого года, но семья с трудом верит в это, сообщает тгк @yk24ru

Видео на тгк @yk24ru

Источник: тгк @yk24ru

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