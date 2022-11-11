Почему Верховный суд Якутии снял с рассмотрения жалобу на приговор Сусанне Рожиной?

Вчера, 10 ноября, утром на сайте Верховного суда РС(Я) сообщалось, что на 22 ноября назначено рассмотрение апелляции на приговор Сусанны Рожиной, но сегодня эта информация была удалена. Зато появилось сообщение, что вчера, 10 ноября, жалоба снята с рассмотрения по ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ. Как резюмирует тгк Торбозное радио, «с делом Сусанны все таки не все так просто и до сих пор идут какие-то движения…»

Таким образом, сообщения в соцсетях и Телеграме о том, что суровый приговор Сусанне Рожиной не был обжалован в суде высшей инстанции, не подтвердились. Адвокат блогера Розалия Осипова обжаловала решение Якутского горсуда и апелляция вначале была принята Верховным судом РС(Я), даже был назначено слушание дела на 22 ноября, но почему-то вчера судья Анджела Стрекаловская сняла ее с рассмотрения.

Напомним, что 26 августа суд приговорил Сусанну Рожину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале суда. Суд проходил в особом порядке, без исследования доказательств, потому что блогер признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием. Прокурор просил для Рожиной максимум — 8 лет колонии общего режима. Судья Алексей Сараев принял решение — 4 года 6 месяцев, он также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.