15.09.2022
14:48
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Судебная хроника

Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу

Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу 13 сентября. Подсудимая его даже не обжаловала — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Осужденная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор сторонами не обжаловался. Суд возвратил ранее поступившую апелляционную жалобу заявителю, который не являлся стороной в данном уголовном деле.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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