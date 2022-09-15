Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу 13 сентября. Подсудимая его даже не обжаловала — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Осужденная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор сторонами не обжаловался. Суд возвратил ранее поступившую апелляционную жалобу заявителю, который не являлся стороной в данном уголовном деле.