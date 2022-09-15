15.09.2022
14:48
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Судебная хроника
Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу
Приговор блогеру Сусанне Рожиной вступил в силу 13 сентября. Подсудимая его даже не обжаловала — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.
Осужденная признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор сторонами не обжаловался. Суд возвратил ранее поступившую апелляционную жалобу заявителю, который не являлся стороной в данном уголовном деле.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutia_kp
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