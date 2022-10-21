21.10.2022
21:06
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Судебная хроника

На суде сегодня Сусанна Рожина выглядела бодро

По сведениям тгк @yakutia_kp, 21 октября на судебное заседание по делу Рината Абсалихова была доставлена блогер Сусанна Рожина. Очевидец отмечает, что она «выглядела бодро». Напомним, что Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор по ее делу вступил в силу 13 сентября. Ее должны были этапировать в колонию, но куда именно, не разглашается
. Судебное заседание по делу Рината Абсалихова состоялось сегодня в 14:00. Следующее заседание назначено на 24 октября. Возможно, на нем тоже будет присутствовать Рожина. https://www.yakutia.kp.ru/daily/27461.5/4665726/

Фото: News.Ykt.ru
Источник: тгк @yakutia_kp

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