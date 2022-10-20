Почему посреди улицы Строда «выросли» колодцы и люки?

В Якутске жители многоквартирного дома по улице Чкалова, 11 второй год пытаются понять, почему ранее асфальтированная улица Строда превратилась в грязевое месиво с торчащими посреди проезжей части колодцами и люками. Активисты ОНФ в Якутии выехали на местность вместе с представителями АО «Водоканал» и мэрии Якутска.

Два года назад АО «Водоканал» объявило конкурс на замену труб, которые проходили под проезжей частью улицы Строда. Улица была заасфальтирована в 2012 году при возведении рядом находящихся новостроек.

После замены труб асфальтное покрытие не было восстановлено, из-за чего в осенне-весенний период дорога превращается в грязевое месиво, где не только проходить, но и проезжать становится затруднительно. К слову, в здании Ленина, 58 располагается библиотека для слабовидящих.

Ситуацию осложняют также колодцы и люки, которые возвышаются над поверхностью практически на полметра.

Активист ОНФ в Якутии Олег МАКЛАШОВ ознакомился с ситуацией на выезде вместе с представителями АО «Водоканал» и мэрии Якутска.

По словам подрядчика и специалистов ресурсной организации, при замене труб учитывался тот факт, что в 2025-2026 годах на улице Строда запланирована реконструкция и по просьбе мэрии Якутска они подняли высотные отметки:

— Участок в целом в районе Залога сложный, плохие грунты. По проекту колодцы должны были находиться под землей, но из-за грунтов мы оставили их над поверхностью, так как внизу в них стекалась вся грязь и песок, и постоянно происходили бы засоры. В ближайшее время мы найдем решение, как их «спустить». Что касается восстановления асфальтного покрытия, то оно не было включено в смету по замене труб, подрядчик свои работы сдал в полном объеме. АО «Водоканал» самостоятельно изыщет средства для восстановления асфальта на участке от проспекта Ленина до границ дома Чкалова, 11, — сообщили представители АО «Водоканал».

Активист ОНФ в Якутии Олег Маклашов

— По всем правилам и нормативам люки и колодцы не должны торчать посередине проезжей части. Также по всем проводимым работам в части замены инженерных сетей должен работать контролирующий орган, который обязан следить за восстановлением дорожного покрытия. Как бы то ни было с грунтами, погодой, настроением подрядчиков, люди не должны страдать из-за торчащих люков и колодцев, повреждая свое имущество или, не дай бог, здоровье. Якутское отделение ОНФ будет следить за ходом работ на улице Строда, — подытожил активист ОНФ в Якутии Олег Маклашов.

Очень часто торчащие люки и колодцы становятся причиной повреждения автомобилей. ОНФ в Якутии советует при возникновении подобной ситуации придерживаться регламента, по которому можно возместить понесенный ущерб: «В первую очередь, нужно обратиться в ГИБДД для фиксации произошедшего. Затем определить ответчика, у кого на балансе данный участок. После определения направить претензионное письмо, заказать оценку ущерба и в случае отсутствия мирового решения вопроса обратиться в суд».

ОНФ в Якутии ведет прием жалоб от граждан по электронной почте: onf_ykt@mail.ru , адрес: г. Якутск, ул. Курашова, 24, каб. 502, контактный телефон: 8 (4112) 40-22-89.