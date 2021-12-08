Плановые отключения энергоресурсов в Якутске

К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 8 декабря Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 8 декабря (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение холодной воды: 10.00 — 12.00 – ул. Якутская 9А, 11; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 12.00 – Сергеляхское поле А3, ул. Петра Алексеева 63, ул. Лермонтова 35-35/3; 09.00 — 17.00 – ул. Мерзлотная, Сергеляхское шоссе 6-8 км., ДСК Победа, ул. Кольцевая, ул. Автодорожная, ул. Каландаришвили, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, переулок Кулачикова-Элляя, мкр. Марха (частично), Хатын-Юряхское шоссе 6 км., Белое озеро, Гимеинская, Лонгинова, Покровский тракт 7 – 10 км., Птицевод; 09.30 — 12.00 – с. Пригородный (частично); 09.30 — 13.30 – ул. Чкалова, ул. Строда, ул. Чепалова, ул. Тимирязева, ул. Дежнева; 13.00 — 17.00 – Хатын-Юряхское шоссе, СОТ «Сапс»; 14.00 — 15.30 – мкр. Птицефабрика 8 — 13, ул. Студенческая 4, 6, 14; 14.00 — 16.00 – ул. Очиченко 3/4 – 40, Маганский тракт 2 км., п. Молодежный 2 — 12/14, ул. Лесная, ул. Березовая; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30 — 11.30 – ул. Кулаковского 46/1; — отключение холодной воды: 10.00 — 12.00 – ул. Ильменская 58, 58а; — отключение теплоснабжения: 10.00 — 12.00 – ул. Заводская 29.; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00 — 12.30 – ул. Кочнева 9, 11, 13, 15, 17, ул. Парковая 14; 13.30 — 17.00 – ул. Автомобилистов 14/9, 14/10, переулок Дружный 20, 22, Большая полянка 21/1.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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