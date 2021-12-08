Плановые отключения энергоресурсов в Якутске
К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 8 декабря
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 8 декабря (указано плановое время выполнения работ).
ЯТЭЦ
— отключение холодной воды:
10.00 — 12.00 – ул. Якутская 9А, 11;
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00 — 12.00 – Сергеляхское поле А3, ул. Петра Алексеева 63, ул. Лермонтова 35-35/3;
09.00 — 17.00 – ул. Мерзлотная, Сергеляхское шоссе 6-8 км., ДСК Победа, ул. Кольцевая, ул. Автодорожная, ул. Каландаришвили, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, переулок Кулачикова-Элляя, мкр. Марха (частично), Хатын-Юряхское шоссе 6 км., Белое озеро, Гимеинская, Лонгинова, Покровский тракт 7 – 10 км., Птицевод;
09.30 — 12.00 – с. Пригородный (частично);
09.30 — 13.30 – ул. Чкалова, ул. Строда, ул. Чепалова, ул. Тимирязева, ул. Дежнева;
13.00 — 17.00 – Хатын-Юряхское шоссе, СОТ «Сапс»;
14.00 — 15.30 – мкр. Птицефабрика 8 — 13, ул. Студенческая 4, 6, 14;
14.00 — 16.00 – ул. Очиченко 3/4 – 40, Маганский тракт 2 км., п. Молодежный 2 — 12/14, ул. Лесная, ул. Березовая;
АО «Теплоэнергия»
— отключение горячей воды:
09.30 — 11.30 – ул. Кулаковского 46/1;
— отключение холодной воды:
10.00 — 12.00 – ул. Ильменская 58, 58а;
— отключение теплоснабжения:
10.00 — 12.00 – ул. Заводская 29.;
УГРС АО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
09.00 — 12.30 – ул. Кочнева 9, 11, 13, 15, 17, ул. Парковая 14;
13.30 — 17.00 – ул. Автомобилистов 14/9, 14/10, переулок Дружный 20, 22, Большая полянка 21/1.
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