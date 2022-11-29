Плановые отключения электроэнергии в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 29 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Птицевод, 144, Хатын-Юряхское шоссе, 6, 7 км, ул. Кржижановского, 105, ул. Авиаторов, 1/3 — 64, ул. Автострада 50 лет Октября, 2/1-12, Покровское шоссе, 10 км, мкрн. М. Марха, мкрн. Птицефабрика, 95, Сергеляхское шоссе, 7, 8 км.

09.30 – 12.00 – ул. Каландаришвили, 36-38, ул. Ломоносова, 53-57.

09.30 – 16.00 — пер. Вилюйский, 1-28, ул. Лермонтова, 70-80/3, Вилюйский тр., 3-4 км, ул. Бекетова, 13-87, ул. Винокурова, 67-97, ул. Макаренко, 1-7, ул. Сосновая, 26-68, ул. Притузова, 29-53.

14.00 – 16.00 — Сергеляхское шоссе, 8 км, ул. Дзержинского, 18 с дробями — 28 с дробями, ул. Богатырёва, 8.

ЯТЭЦ

— отключение горячего водоснабжения:

09.30 – 11.00 – ул. Ф. Попова, 2/3.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске на 29 ноября:

09:00-12:00 – Хамустахская 12/2, 16/1, ПТФ 95, Полярная 1/14, Улуу 12, 19, Томтор 17 Мархинская 9, 10, 11, 13, 17, 21, 25/1, 25/2, 26, 28/1, 30, 33, пер. Охотников 7, 9, пер. Студенческий 1, 2, 3, 8, Совхозная 1, 2, 4, 5; 6, Жиганская 31, 34, Авиаторов 1/3, 2, 12, 12/2, 14-18, 18/1, 22/4, 26 – 34, 48, 64, Автострада 50 лет Октября 2/1-2/4, 10/12, Кржижановского 82/1, Ломоносова 53, 55, 57, Каландаришвили 38а, 36/1, 36, Ломоносова 53, 55, 57, 108 – работы по технологическому присоединению потребителей, замена оборудования на подстанции.

09:30-16:00 – Вилюйский 1, 1г, 1А, 3, 5, 5/1, 7/1, 74, 74/1, 76, 78, 80/2, Петровского 43, 46, 48, Вилюйский тракт 4 км 20, 22, 24, 5 км 1/1, 3/32, 3/35, 5, 5/1, 37, 6 км, пер Базовый 1, 2/3, 19/3, 23/5, 23/8, 23/10, 23/12, 27/4, 25/1, 25/7, 25/9, 25/10, 29/6, 27/9, Билибина 1, 2/2А, 4/5, 4/2, 4/3, 3-Сосны 4, 6, 13, 22, 24/3, 26/1, 36/1, 42/1, 65, 79/3а, 106/4, 120/7, 120/8, Окружная дорога 134/4, 134/9Б 1а, 27/8, 25/8, Окружное шоссе, Ильменская 63/1, 63/2, Борисовка-3 к. 3, Л-1, Л-14, К-7, К-5, Л-7 Л-8, 6/1, д.К-1/2, 11, Хатын-Юряхское шоссе 9 км 40, 40/1, 48 – допуск бригады СМО в охранную зону для устранения замечаний после капитального ремонта ВЛ;

13:00-17:00 – Дружба-1, СОТ «Майя», «Булгунняхтах», «Чагда», Сергеляхское шоссе 7 км 34/7, Сергеляхское шоссе 8 км 28/19, 18, 14, 36/7, 7а, 23, Кустук 4/3, Хатын-.Юряхское шоссе 6 км 1/4, 7, 9, 13, 33/6, 41/1, Хатын-Юряхское шоссе 7 км А29,33/1, А35/1, А37, А40/1, СОТ «Зеленая долина», Покровское шоссе 10 км Речевая школа 7/1,11/1, 1/3, Птицевод 222/1, 222/2, 220, Березовая речка 38, 60/1, 64, 66/4, 67, 72, 74, Черемуховый проезд 4, 6, 8, 18, 17, Птицевод 140/1, Росинка 147 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-15:00 – Мерзлотная 1А-7/1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16,18, 21, 22, 22/2, 23, 25, 26, 27, 27/2, 28, 28, 29, 30, 31, Кустук 109/1, Радужная 69, 69/12, ДСК Экран – техническое обслуживание оборудования.