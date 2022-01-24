Планируем неделю с якутским астрологом и писателем Алессандрой Айрис ✨🌟

Составим планы на неделю:

С 2️⃣4️⃣ по 3️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣4️⃣ ЯНВАРЯ

❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗

*Турбулентность: Коза 🐐

ВТОРНИК, 2️⃣5️⃣ ЯНВАРЯ

⚡️День УСТРАНЕНИЯ — идеально для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Обезьяна 🦧

СРЕДА, 2️⃣6️⃣ ЯНВАРЯ

💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз🎊. Любое действие!

*Турбулентность: Петух 🐓

ЧЕТВЕРГ,2️⃣7️⃣ ЯНВАРЯ

⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻

*Турбулентность: Собака 🦮

ПЯТНИЦА,2️⃣8️⃣ ЯНВАРЯ

☀️День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте эффект;

*Турбулентность: Свинья 🐖

СУББОТА, 2️⃣9️⃣ ЯНВАРЯ

🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;

*Турбулентность: Крыса 🐁

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Бык 🐂

ОТЛИЧНОЙ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️