Планируем неделю с якутским астрологом и писателем Алессандрой Айрис ✨🌟
Составим планы на неделю:
С 2️⃣4️⃣ по 3️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣4️⃣ ЯНВАРЯ
❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗
*Турбулентность: Коза 🐐
ВТОРНИК, 2️⃣5️⃣ ЯНВАРЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЯ — идеально для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Обезьяна 🦧
СРЕДА, 2️⃣6️⃣ ЯНВАРЯ
💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз🎊. Любое действие!
*Турбулентность: Петух 🐓
ЧЕТВЕРГ,2️⃣7️⃣ ЯНВАРЯ
⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻
*Турбулентность: Собака 🦮
ПЯТНИЦА,2️⃣8️⃣ ЯНВАРЯ
☀️День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте эффект;
*Турбулентность: Свинья 🐖
СУББОТА, 2️⃣9️⃣ ЯНВАРЯ
🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;
*Турбулентность: Крыса 🐁
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3️⃣0️⃣ ЯНВАРЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Бык 🐂
ОТЛИЧНОЙ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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