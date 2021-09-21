Первый замминистра переходит на работу в Москву

Первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Николай ГРИШАЕВ уволился в связи с переездом в Москву. Об этом сообщил в своем инстаграме министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий СЕМЕНОВ.

Сегодня мой первый заместитель Николай Викторович Гришаев @nikolaigrishaev в связи с переездом в Москву и переходом на другую работу покинул нашу команду. Николай Викторович проработал в министерстве более 8 лет. До этого он почти 10 лет проработал в Сахателекоме. Один из самых опытных специалистов, который внес большой вклад в социально экономическое развитие республики, в частности в развитие связи и внедрение электронного правительства, запуска портала госуслуг, электронного документооборота, системы 112, переход на цифровое телевизионное вещание и многое другое.

Сегодня я вручил ему почётную грамоту главы республики Саха (Якутия)!

За три года совместной работы могу сказать, термином из баскетбола, в который мы вместе играли в студенческие годы, мы были лучшей связкой в команде правительства. Мы это доказывали и на спортивной площадке и в работе.

Я желаю Николаю Викторовичу достижения поставленных целей! Новых вершин. У тебя все получится 👍

Ну и как говорят в нашей отрасли, будем всегда на связи!

Спасибо тебе за все друг ✊

Быстрее, выше сильнее!

https://www.instagram.com/p/CUCeqyAsBSI/

СПРАВКА

Гришаев Николай Викторович

Первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

Дата рождения: 06.01.1976

Место рождения: г. Якутск

Образование: высшее

Окончил (когда, что):

1998 г., Якутский государственный университет, специальность: Экономика и социология труда

Специальность по образованию:

Экономист

Трудовая деятельность:

1999 – 2000 Ведущий специалист отдела ценных бумаг АКБ «Сир»;

2000 – 2006 Ведущий специалист отдела маркетинга ГУП «Сахателеком»;

2006 – 2009 Начальник отдела маркетинга ГУП «Сахателеком»;

2009 – 2010 Начальник Управления развития бизнеса и маркетинга ОАО «Сахателеком»;

2010 – 2011 Заместитель коммерческого директора филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»

2011 – 2013 Начальник управления материально-технического снабжения и транспорта ООО «Якутское»

2013-2015 – Указом Президента РС(Я) от 17 июня 2013 года №2109 назначен на должность заместителя министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)

2015 — Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2015 года №380 назначен на должность первого заместителя министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия).