Первый концерт Полины Гагариной в Якутске перенесли

Большой концерт российской певицы Полины Гагариной в Якутске перенесли на 8 июля по техническим причинам, сообщает тгк Sakhaday с ссылкой на организаторов шоу.

«Чтобы концерт прошел на высочайшем уровне и по согласованию с командой звезды, мы решили заказать звуковую и световую технику из центральных городов страны. Такого технически оснащенного концерта Якутия еще не видела. Это и мощный звук, качественный свет, огромная сцена высотой в двенадцать метров. Уверены, что зрители будут в восторге. Все ранее приобретенные билеты являются действительными, обмен или замена билета не требуется. Живые концерты Полины Гагариной – это всегда концептуальное масштабное шоу, запоминающееся надолго. Будем ждать вас с нетерпением 8 июля с 19.00 на стадионе «Туймаада» —, рассказал представитель концертного агентства «Тойтон».