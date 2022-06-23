23.06.2022
18:10
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Якутск

Первый концерт Полины Гагариной в Якутске перенесли

Большой концерт российской певицы Полины Гагариной в Якутске перенесли на 8 июля по техническим причинам, сообщает тгк Sakhaday с ссылкой на организаторов шоу.
«Чтобы концерт прошел на высочайшем уровне и по согласованию с командой звезды, мы решили заказать звуковую и световую технику из центральных городов страны. Такого технически оснащенного концерта Якутия еще не видела. Это и мощный звук, качественный свет, огромная сцена высотой в двенадцать метров. Уверены, что зрители будут в восторге. Все ранее приобретенные билеты являются действительными, обмен или замена билета не требуется. Живые концерты Полины Гагариной – это всегда концептуальное масштабное шоу, запоминающееся надолго. Будем ждать вас с нетерпением 8 июля с 19.00 на стадионе «Туймаада» —, рассказал представитель концертного агентства «Тойтон».

Фото: gagarina.com
Источник: тгк Sakhaday

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