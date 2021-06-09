Перспективных студентов пригласили в ЯТЭК

2 июня подведены итоги чемпионата «CASE-IN», который объединил более 600 студентов и молодых специалистов энергетической и сырьевой отрасли из 19 регионов России. В заключительный день финала все внимание было приковано к будущим специалистам нефтегазовой промышленности и металлургии, а также действующим молодым работникам ведущих отраслевых компаний страны.

Участники решали масштабные задачи в области энергоемких технологий, внедрении искусственного интеллекта в промышленность и городскую среду, модернизации производства с учетом бережного отношения к природе, развития отраслевых компаний в постковидный период.

Финал основного сезона завершился 2 июня в Москве. В течение дня студенты провели плодотворную встречу на Дне карьеры ПАО «ЯТЭК». Представители HR-службы познакомили финалистов с компанией и перспективами её развития, представили актуальные вакансии. Ребята оставили заявки на прохождение производственной практики, резюме и лично смогли пообщаться с экспертами компании.

Экспертная комиссия, в составе которой были директор по геологии, геофизике и разработке месторождений Антон Недосекин и директор по производству Анатолий Баев, после многочасовых защит решений кейса назвала имена лучших команд. Команда СПГУ «OGteam», помимо кубка чемпионов в направлении «Нефтегазовое дело», получила специальный приз ПАО «ЯТЭК» — приглашение на оплачиваемую стажировку на предприятие.

«Мы пришли на чемпионат доказать, что мы способные и мы это доказали. Про компанию «ЯТЭК» мы слышали мало, но благодаря чемпионату нам удалось поближе с ней познакомится. Очень благодарны за огромный билет, который не знаем как везти на поезде, но мы с удовольствием отправимся на практику в сердце газовой промышленности Якутии – посёлок Кысыл-Сыр» — прокомментировали свою победу ребята.

По мнению Антона Недосекина, многие решения участников имели высокий уровень проработки:

«Некоторые проекты были гораздо обширнее, нежели те знания, которыми могут обладать молодые люди в этом возрасте, и это не может не радовать. Заметно, что участники провели большую вневузовскую работу, чтобы добиться результата. Для нашей компании участие в чемпионате – неоценимый опыт, мы увидели ряд интересных молодых людей, которых готовы пригласить на работу и практику»

Справочно:

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он представляет собой международную систему соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.