Передвижные мобильные комплексы на базе «КАМАЗ» в действии

В год 100-летия ЯАССР, благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке Правительства РФ республика получила 14 мобильных медицинских комплексов на базе «КАМАЗ», которые активно выезжают для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдалённых поселений.

Передвижные мобильные комплексы направлены в центральные районные больницы Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Ленского, Усть-Майского и Верхоянского районов.

В машинах имеется тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, анализатор мочи, аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии, стетоскоп, весы с ростомером, кольпоскоп, укладка для оказания скорой медицинской помощи, холодильник для хранения лекарственных препаратов, шкаф сухожаровой. Компьютеризированное рабочее место позволяет заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных.

«Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах, пациентам не придётся выезжать даже в районную больницу», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

«Преимущество передвижного комплекса в том, что прием за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а вместе с ним бригада узких специалистов», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

В целом Национальный проект направлен на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.