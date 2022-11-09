Перед ЯНЦ СО РАН стоят задачи по созданию новых научных станций и полигонов

Состоялся Совет по науке, высшему образованию и научно-технологической политике при главе РС (Я) под руководством заместителя председателя правительства республики Сергея Местникова. Основной вопрос, которому было уделено наибольшее внимание, – финансирование научных разработок, совместная работа исследовательских центров и крупных компаний.

С докладом выступил генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корр. РАН Михаил Лебедев. В частности, он заострил внимание собравшихся на вопросах выделения дополнительного финансирования для выполнения государственного задания в части проведения экспедиционных работ, для укрепления материально-технической и усиления приборной базы, о целевом обучении в аспирантуре на базе ведущих научных организаций РАН и СО РАН, о расширении научно-исследовательских работ в рамках НОЦ мирового уровня «СЕВЕР» по приоритетным направлениям ССЭР РС(Я) в 2022 году.

ФИЦ ЯНЦ СО РАН является самой крупной академической организацией на территории Якутии. Возможности для качественного выполнения государственных задач, а также для развития науки региона у центра безусловно, имеются. ФИЦ включает в состав 7 академических институтов, каждый со своей уникальной историей развития и большим потенциально работоспособным коллективом ученых, инженеров и работников вспомогательного звена. За три года деятельности укрепился кадровый потенциал, из года в год увеличивается количество научных сотрудников.

Федеральный исследовательский центр имеет широкую и разветвленную сеть научных станций, стационаров и полигонов для проведения фундаментальных научных исследований на обширной территории республики.

Сейчас перед научными сотрудниками стоит задача не просто сохранять уже существующие достижения, но и преумножать их. Ведется работа над модернизацией имеющейся базы в районах республики, создаются новые научные станции и полигоны — опорные точки российской науки в Якутии в рамках НОЦ СЕВЕР.

Одним из значимых событий ФИЦа является то, что в результате тесного взаимодействия, в 2021 году объединены в один консорциум все федеральные исследовательские центры, осуществляющие свою основную научную деятельность в Арктической зоне России. Это 8 ФИЦов: Красноярский, Тюменский научные центры СО РАН, Хабаровский ФИЦ ДВО РАН, Коми и Комплексного изучения Арктики научные центры из УрО РАН, Кольский и Карельский научные центры из центрального отделения РАН. Идея и инициатива принадлежит Якутскому ФИЦу, он и стал координатором проекта.

Сложная политическая обстановка в мире требует восприимчивости к высокотехнологичным разработкам и соответствующей перестройки уклада к современным условиям. Благодаря имеющейся фундаментальной инфраструктуре, сформированному научному потенциалу, эти задачи выполнимы при условии консолидации усилий и взаимной поддержки ради достижения целей устойчивого развития.