Пентагон признал наличие у России «впечатляющих вооружений»

Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото

Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба», — утверждает он.

По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть «бряцанию ядерным оружием».

«Однако мы встретим эти вызовы вместе», — подытожил генерал.

В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.

В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.

Источник: ria.ru