Пентагон признал наличие у России «впечатляющих вооружений»
Россия обладает впечатляющим вооружением и многочисленной армией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на конференции в Канаде.
«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба», — утверждает он.
По мнению Остина, грядут непростые времена: Украина столкнется с суровой зимой, а Россия может прибегнуть «бряцанию ядерным оружием».
«Однако мы встретим эти вызовы вместе», — подытожил генерал.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По его словам, в ход пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
В письме постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес генсека организации Антониу Гутерреша также говорилось, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
Источник: ria.ru
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