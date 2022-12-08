Педагоги Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса благодарны…

Педагоги образовательных организаций Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса благодарны

14 августа 2020 г. вышел Указ главы Республики Саха (Якутия) за №1377 «Стратегия социально-экономического развития арктической зоны РС (Я) до 2035 года». В целях реализации данного указа АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского — II» в рамках проекта «Учитель Арктики», а также реализации целевых результатов и показателей Национального проекта «Образование» организует выездные плановые курсы повышения квалификации в арктические районы.

Для нас, педагогов, жителей Крайнего Севера и Арктики, крайне важно проведение КПК на местах. Благодаря таким мероприятиям мы узнаем много нового, обсуждаем и рассматриваем приоритетные направления, тенденции развития образования в стране на современном этапе. На таких занятиях с педагогами и руководителями рассматриваются актуальные вопросы и проблемы, стоящие перед педагогическим сообществом:

— реализация требований обновленных ФГОС;

— формирование функциональной грамотности обучающихся;

— структура и содержание образовательных программ, программ воспитания;

— организация и обеспечение мероприятий учительского роста;

— современные образовательные технологии;

— подготовка к ГИА по предметам.

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года на базе МБОУ «Саскылахская СОШ» и МБДОУ №1 «Тугутчаан» Анабарского улуса организованы и проведены плановые выездные курсы по темам «Образовательное законодательство и его применение на практике в новых условиях», «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях реализации федеральных государственных требований». Руководители курсов — Михалева Ольга Иннокентьевна, к.п.н., замдиректора ИРОиПК, Сидорова Елизавета Гаврильевна, завкафедрой нормативно-правового обеспечения в образовании. Курсы повышения квалификации прошли 60 слушателей: руководители образовательных организаций, заместители ОО, председатели профкомов, педагоги, воспитатели.

Неделя прошла очень интенсивно, продуктивно и насыщенно. Елизавета Гаврильевна ознакомила слушателей с изменениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со структурой системы образования, научила на практике как оформлять наименования должностей и как правильно составлять приказы. Слушатели узнали про Порядок аттестации педагогических работников, применении нормативных актов, про рабочее время педагогических работников и о том, какие дополнительные социальные гарантии предусмотрены при составлении коллективного договора.

На базе детский сад №1 «Тугутчаан» работала вторая группа слушателей, где курсы проведены Михалевой Ольгой Иннокентьевной. Курсанты прослушали лекции по развитию профессиональных компетенций педагогов в создании современной развивающей образовательной среды в дошкольной образовательной организации, ознакомились с федеральным, региональным нормативным обеспечением деятельности ДОО, педагогов и руководителей детских садов в принятии решений по повышению качества ДО. Воспитатель и педагог должен постоянно актуализировать свои знания, ведь педагогика не стоит на месте: постоянно разрабатываются новые, еще более эффективные методики, позволяющие не только сделать занятия с детьми результативными, но и оказывать помощь родителям в формировании гармоничной личности. Также в рамках курса Ольга Иннокентьевна провела собрание для родителей воспитанников детских садов, где родители приняли активное участие, получив ответы на все волнующие их вопросы.

Систематическое повышение квалификации даёт возможность педагогу успешно реализовываться как профессионал, ведь для каждого из нас невероятно важно проявление профессиональной компетенции в своей деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. Слушатели благодарны лекторам за актуальность, продуктивность, познавательность, доступность и пользу курсов. Было много положительных отзывов от родителей и педагогов — полученные знания и умения можно сразу использовать в работе. Все курсанты успешно окончили обучение и получили удостоверения установленного образца.

От имени Управления образования Анабарского улуса выражаю огромную благодарность Институту развития образования и повышения квалификации, лекторам Ольге Иннокентьевне и Елизавете Гаврильевне за качественную и практическую содержательность программ курсов, за оказание адресной методической помощи нашим педагогам, а также управленческим командам образовательных организаций и специалистам Управления образования Анабарского улуса. Желаем всем новых идей, вдохновения, успехов в реализации проектов и крепкого здоровья как наш алмаз Анабара!