Открыт координационный центр по вопросам частичной мобилизации

Координационный центр по вопросам частичной мобилизации открыт в Якутске

Общественной палатой Республики Саха (Якутия) создан Координационный центр по связи с жителями республики, призываемых в рамках частичной мобилизации на военную службу.

Координационный центр совместно с землячествами улусов и районов будет содействовать в системной организации сборов и сверке данных мобилизованных граждан перед направлением в ряды Российской Армии, а также координировать работу по реабилитации и решать иные вопросы по их возвращению.

Прием заявлений от граждан по вопросам частичной мобилизации в адрес Военного Комиссариата РС(Я) и Военной прокураторы Якутского гарнизона ведется по адресу: ул. Курашова 24, этаж 4, каб. 401. Также заявления можно направлять на электронный адрес почты oprs11@mail.ru.

После получения заявлений от граждан, Общественная палата Республики Саха (Якутия) направляет письма в Военный Комиссариат РС(Я) и Военную прокуратору Якутского гарнизона.

Все поступившие заявления будут рассматриваться в оперативном порядке в ручном режиме, в том числе поступившие в Общероссийский народный фронт и Общественную приемную Партии «Единая Россия».

Юристы помогут в оформлении заявлений. Консультацию можно получить и по номеру телефона: 8 (4112) 507-363.

Также на базе Координационного центра по вопросам частичной мобилизации оказывается психологическая поддержка семьям мобилизованных граждан и населению республики.

Дозвониться в службу психологической поддержки в рабочие дни можно по телефону: 8 (4112) 31-91-09