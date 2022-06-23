Осторожно: сальмонелла!

Сальмонеллез. Чтобы подхватить этот опасный кишечный недуг, достаточно просто не помыть руки после посещения туалета или по возвращении домой с улицы. Кстати, в летнюю жару микробы размножаются гораздо быстрее, объясняется это ухудшением условий хранения пищевых продуктов. О коварной сальмонелле и о том, как не заболеть сальмонеллезом, мы говорим с врачом-инфекционистом Детской инфекционной клинической больницы Анжеликой Острелиной.

— Что это за заболевание, Анжелика Олеговна?

— Сальмонеллез — это высоко заразная кишечная инфекция. Сальмонеллезом можно заболеть, съев зараженный продукт. Сальмонелла может находиться в мясе, молоке, масле, яйцах, так как сальмонеллы живут в организмах различных домашних животных: крупного рогатого скота, овец, свиней, цыплят, уток. Заразиться сальмонеллезом можно при недостаточной тепловой обработке продуктов. Сальмонеллы могут обитать и в продуктах, казалось бы, не имеющих отношения к животным, например, в кондитерских изделиях. Объясняется это тем, что для приготовления их могли использоваться зараженные яйца. Поэтому вообще следует взять за правило не покупать сомнительные продукты питания с рук, у уличных продавцов.

— Правда, что сальмонеллезом дети болеют тяжелее взрослых?

— Да, и особенно дети младшего возраста.

— Если в семье заболел кто-то один, может заразиться вся семья?

— Да, довольно часто. У нас как-то был случай, когда сальмонеллезом заболела вся семья, мама, папа и трое детей. Детей привезли к нам, у них был выявлен сальмонеллез. При поступлении состояние детей мы оценили как среднетяжелое, наблюдались симптомы токсикоза и экзикоза, высокая температура. Были сделаны все необходимые анализы — кровь, моча, кал. По клиническим данным был предположен диагноз «бактериальная кишечная инфекция». Диагноз на основании результатов баканализа кала подтвердился. Детям была проведена антибактериальная терапия, дезинтоксикация. На третий день лечения наступило улучшение самочувствия, прошла лихорадка, нормализовались стул и аппетит. Дети были выписаны в удовлетворительном состоянии с дальнейшими рекомендациями по питанию и лечению. Таких случаев много.

— Сын моих знакомых в детстве тяжело переболел сальмонеллезом и сейчас часто страдает кишечными расстройствами.

— Да, после перенесенного заболевания иммунитет не только не формируется, а совсем наоборот — пациент становится, более подвержен различным кишечным инфекциям. И подхватить сальмонеллез второй раз для него становится еще легче.

— Что нужно знать, чтобы не заболеть?

— Чтобы уберечься от заболевания сальмонеллезом, необходимо соблюдать простые правила — не есть сырые, плохо прожаренные или проваренные мясо, рыбу или яйца. Известно, что перед употреблением яиц их скорлупу нужно вымыть с водой и мылом, в противном случае инфекция может попасть внутрь. Для разделки сырого мяса и рыбы следует использовать отдельные разделочные доски и ножи. По окончанию использования эти предметы необходимо обдать кипятком и насухо вытереть. Даже складывая продукты в холодильник, нужно предварительно вымыть руки. Яйца должны храниться исключительно в холодильнике, причем нельзя допускать их соприкосновения с мясными продуктами. Кроме того, необходимо соблюдать основы личной гигиены, обязательно мойте руки перед приготовлением или приемом пищи. Также нужно правильно обрабатывать игрушки и предметы ухода за детьми. А самая лучшая профилактика сальмонеллеза — регулярное мытье рук! Кстати, сальмонеллезом можно заразиться и контактно-бытовым путем при нарушениях правил гигиены, от человека, болеющего этим заболеванием или недавно перенесшего его, заразиться сальмонеллезом можно также во время купания в водоемах во время заглатывания воды из водоема. Нередки случаи заражения людей в местах общественного питания, если пищу готовил инфицированных человек. Покупайте мясо только в крупных магазинах, не берите курицу у частных лиц на улице, нельзя употреблять в пищу парное молоко и сырые яйца.

— По каким симптомам можно заподозрить сальмонеллез?

— Это резь и боль в животе, вздутие, диарея (возможно присутствие слизи и крови в кале), непрекращающаяся рвота, тошнота, обезвоживание, высокая температура, отсутствие аппетита, чувство ломоты в теле. Могут наблюдаться головокружение, нарушение сна. У детей самым опасным симптомом является обезвоживание. Если есть подозрения на кишечную инфекцию, необходимо сразу же вызвать участкового педиатра. Скорее всего, с подозрением на сальмонеллез ребенка привезут к нам, поскольку все дети с инфекционными заболеваниями получают лечение в детской инфекционной клинической больнице. У детей с подозрением на сальмонеллез мы берем анализы кала, необходимые биохимические и клинические анализы крови, делаем капельницу, назначаем и проводим соответствующее лечение. Конечно же, сальмонеллез не лечится за семь дней, которые дети у нас будут лежать, врач стационара сделает рекомендации, и дальше ребенок будет лечиться дома под контролем участкового врача. Самое главное — с самого начала не заниматься самолечением и, не теряя времени, обратиться за медицинской помощью.

— После лечения проболевший ребенок уже не опасен для окружающих?

— Да, после правильного и адекватного лечения ребенок должен прекратить выделять сальмонеллу, и опасности заражения для окружающих уже не должно быть. Но он может стать носителем возбудителя и выделять его во внешнюю среду еще на протяжении месяца. Поэтому после выздоровления важно проконтролировать состояние ребенка. Опасность заключается в том, что если бактериовыделение продолжается дольше трех месяцев, носительство признается хроническим.

— Спасибо, Анжелика Олеговна, за полезную информацию!