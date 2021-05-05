Ограничено движение по улице Строда

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с осуществлением работ по прокладке самотечной канализации, с 5 по 30 мая по улице Строда, на участке дороги от проспекта Ленина до ул. Чкалова, ограничено движение транспортных средств.

Фото: Архив SAKHALIFE.RU Источник: yakutskcity.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх