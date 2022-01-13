13.01.2022
14:45
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Якутия
Об увеличении грузоподъемности и открытии автозимников в Кобяйском и Хангаласском районах
На основании актов контрольных замеров толщины льда на реках Баппагай и Танара в Кобяйском улусе, приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн по зимнику автодороги «Лючинская» на участке 510-й км а/д «Вилюй» — с. Мукучи — с.Кобяй.Толщина льда на ледовых переправах составила 65 — 70 см.
В Хангаласском районе открыт автозимник на участке с. Улахан-Ан — с. Синск автодороги «Умнас». Разрешено движение транспорта с общим весом до 5 тонн.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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