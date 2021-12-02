Нюрбинский найденыш оказался бургомистром

2 декабря 2021 года в селе Малыкай Нюрбинского района местные жители на реке Марха обнаружили замерзающую птицу. Птицу принесли в местную школу, где обогрели и накормили.



Специалистами вид птицы определен как «бургомистр», один из видов чаек. Бургомистр (Larus hyperboreus) размножается только в Арктике, его миграционные пути проходят от Северной Атлантики до Севера Тихого океана. Скалистые берега материков — излюбленные места обитания. Гнездятся как небольшими колониями, так и в одиночку. Большая полярная чайка часто выбирает для обзора самые высокие скалы. Именно поэтому моряки прозвали ее бургомистром.



После клинического осмотра ветеринарами Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы, возможно, с передержкой в республиканском зоопарке «Орто-Дойду».