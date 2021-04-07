Новый вклад «Весенний» от АЭБ

5,55% и никаких «до». АЭБ предлагает открыть вклад «Весенний» с фиксированной процентной ставкой

Алмазэргиэнбанк предлагает клиентам до 31 мая включительно открыть сезонный вклад «Весенний» с фиксированной процентной ставкой 5,55%. Депозит можно оформить как в отделении банка, так и в мобильном приложении «АЭБ Онлайн».

«Вклад «Весенний» — новый продукт в широкой линейке сберегательных предложений АЭБ. К числу его преимуществ стоит отнести фиксированную процентную ставку. При разработке новых продуктов, в том числе сезонных предложений, мы в первую очередь ориентируемся на потребности наших вкладчиков. Нам важно, чтобы клиент четко понимал, на какую доходность он может рассчитывать», — сообщил заместитель руководителя Управления маркетинга и развития продуктов Департамента розничного бизнеса Руслан Окороков.

Минимальная сумма вклада — 30 тысяч рублей, максимальная — 100 млн рублей. Вклад с пополнением, но без права расходования средств. Все проценты по вкладу зачисляются на депозитный счет в конце срока действия договора. При досрочном полном либо частичном истребовании суммы вклада или списания средств со счета по другим основаниям договор считается прекращенным. При этом проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «До востребования», действующей на момент востребования вклада.

Успейте воспользоваться выгодным сезонным предложением от АЭБ!

Подробнее ознакомиться с предложениями АЭБ можно на сайте www.albank.ru, у операторов бесплатной горячей линии по номеру 88001003422 либо у менеджеров в отделениях.