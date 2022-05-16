Новый чемпион Игр Дыгына получит миллион рублей

Главным спонсором нынешних Игр Дыгына третий год подряд выступит строительная компания ООО «Прогресс». Они выставят в качестве главного приза чемпиону один миллион рублей. В этом году станет известен новый победитель Игр Дыгына, которые пройдут в рамках Ысыаха Туймаады 25-26 июня, сообщает ЯСИА.

ООО «Прогресс» выступает главным спонсором Игр Дыгына третий год, такое коллективное решение было принято для поддержки всеми излюбленного турнира по национальным видам спорта и пропаганды национального многоборья. Руководителем компании является Алексей Пинигин. От ООО «Прогресс» победителю Игр Дыгына 2022 года будет вручен один миллион рублей. Серебряный призер получит в качестве приза от сети магазинов «Охотный двор» квадроцикл. А обладатель третьего места в этом году удостоится мотоцикла от «Carmen».

На Играх Дыгына выступят лучшие на сегодняшний момент многоборцы республики, которые получили путевки на чемпионате Якутии, Кубке чемпиона и отборочном этапе. На престижном турнире выступят Алексей Уваровский (Кобяйский улус), Айсен Ботуев, Владимир Шологонов (оба из Верхневилюйского улуса), Вячеслав Дьяконов (Намский улус), Николай Матаннанов (Таттинский улус), Дьулустан Ноговицын (Горный улус), Артем Варданян (Намский улус), Тимофей Большаков (Сунтарский улус), Петр Прудецкий (Верхоянский улус), Борис Сдвижков (Амгинский улус), Николай Обоев (Нюрбинский улус), Давыд Колесов (Мегино-Кангаласский улус).