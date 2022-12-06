06.12.2022
11:25
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Национальные проекты

Новости ЦРБ: Новые машины для медиков Айхала

В районах в рамках программы модернизации здравоохранения продолжает обновляться парк санитарного автотранспорта. В октябре новый УАЗ получила городская больница Айхала.

Как сообщила главный врач больницы Виолетта Коренева, автомобиль поступил в распоряжение поликлиники, которая обслуживает взрослое население. С его помощью медицинские работники могут выезжать к пациентам на дому, осуществлять   перевозку биоматериалов в лабораторию, доставлять лекарственные препараты, использовать для многих текущих нужд больницы.

При этом, в эти дни здесь ждут уже следующую машину для службы «Скорой медицинской помощи», полностью оснащенную необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи и приспособленную к работе в условиях Севера.   

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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