Нежная красота азиатских лилий восхищает

5-6 августа в Федеральном исследовательском центре «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» состоялся красочный цветочный фестиваль «Северные лилии», посвященный 60-летию Якутского ботанического сада и 70-летию Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

На торжественном открытии фестиваля генеральный директор ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поздравил Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН с 70-летием и Якутский ботанический сад с 60-летним юбилеем. Михаил Петрович особо отметил значительный вклад ученых-биологов в социально-экономическое развитие Якутии, подчеркнул, что в Институте биологических проблем криолитозоны за его славную 70-летнюю историю всегда велась и ведется работа по передаче опыта и знаний со стороны старшего поколения последующим поколениям исследователей.

Руководитель научного направления ИБПК СО РАН, кандидат биологических наук Павел Ремигайло, в 2007-2017 годах работавший директором института ознакомил собравшихся с историей и основными этапами развития института биологии. Павел Александрович подчеркнул неоценимый вклад ученых-ботаников в развитие ботанической науки, а также колоссальный вклад Якутского ботанического сада и ботсада Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в дело популяризации науки и в сохранение растительного биоразнообразия Якутии.

О деятельности ботанического сада, о создании и развитии коллекции лилий рассказала заведующая Якутским ботаническим садом, кандидат биологических наук Татьяна Коробкова. «Куратор коллекции лилий Екатерина Афанасьева за столь короткое время сумела собрать около 80 сортов азиатских лилий», — подчеркнула Татьяна Сергеевна. Выращиванием и изучением азиатских лилий ботанический сад занимается с 2018 года. Также она поделилась теплыми воспоминаниями о первом директоре Якутского ботанического сада, кандидате сельскохозяйственных наук Зинаиде Ефимовне Кротовой.

Владелица цветочного салона «Маки» Татьяна Аседулина восхитилась тем, что все представленные на выставке лилии и использованные в композициях и на фотозоне стаффажные растения были выращены в ботаническом саду.

Приглашенный гость фестиваля, бизнес-консультант по управлению флористическими компаниями, директор по финансам и маркетингу Chudopal.Group Алексей Чудопал был впечатлен богатым разнообразием коллекции лилий ботанического сада, и тем, что лилии могут не только выдержать якутские морозы, но и прекрасно цвести и отлично размножаться. Он отметил важную роль научных разработок Якутского ботанического сада в развитии цветочного бизнеса в России.

Всего на выставке было представлено 35 сортов азиатских лилий с описанием названия, селекционера, года регистрации, характеристик сорта — колер цветка, количество цветков, тип соцветия, высота, сроки цветения в условиях Якутии и способ размножения.

Научный сотрудник ботанического сада, кандидат биологических наук Екатерина Афанасьева провела для гостей фестиваля семинар о выращивании азиатских лилий в условиях Якутии.

Яркие эмоции у участников фестиваля вызвала великолепная фотозона на всю стену, составленная из живых цветов. Композицию продумали и собрали Татьяна Аседулина и сотрудники цветочного салона «Маки». Материал для фотозоны был безвозмездно предоставлен еще в прошлом году компанией «Металлторг», за что организаторы выражают огромную благодарность Мире Владимировне До. А саму конструкцию спроектировал и изготовил супруг Екатерины Афанасьевой Николай Афанасьев. Металлическая арка получилась легкой, удобной, а её отдельные стойки располагаются на разных уровнях.

Во время фестиваля прошел мастер-класс по составлению букетов из местных растений. Татьяна Аседулина поделилась секретами флористики и продемонстрировала технику сбора одностороннего букета с использованием шефлеры лучистой и сложного в использовании для начинающих флористов сорта лилии «Вишенка», который славится темной окраской околоцветника, задорными кудрями и цветками, смотрящими вниз.

В рамках фестиваля были проведены конкурсы среди детей по составлению букетов и композиций из лилий, заочный конкурс детских рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы рисуем лилии», конкурс флористов «Краса Якутии», а также заочный Республиканский конкурс дизайна цветников из многолетних растений «Лилия — царица северного сада».