Человек труда: Василий Макаров — от ЖКХ до Тибета
Мастер участка ЖКХ Василий Макаров – носитель уникальных знаний своего народа
В рубрике «Наши люди» расскажем про мастера участка села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Василия Макарова.
Василий Семенович трудится в предприятии больше одиннадцати лет, преданно следуя общему делу. Помимо работы он увлекается кузнечным искусством. Со временем интерес к обработке металла перерос в профессиональное мастерство.
Основное направление его творчества – изготовление якутских ножей. Являясь членом Союза кузнецов России, Василий активно представляет Мегино-Кангаласский район на выставках и конкурсах различного уровня. Работы якутского мастера получают высокие оценки экспертов, что подтверждается многочисленными дипломами победителя и призовыми местами в профессиональных состязаниях.
Помимо работы с огнем и металлом, он открыл для себя редкое и сложное направление – содержание и воспитание ловчих птиц. Василий Макаров совершил поезду в Тибет, чтобы освоить тонкости этого ремесла. Под руководством опытных наставников изучал психологию хищников и методики обращения с ними. По возвращении домой с соколом-балобаном и ястребом-тетеревятником он продолжил развивать навыки соколиной охоты в условиях Якутии.
Также наш коллега занимается традиционной стрельбой из лука. По его словам, это увлечение помогает ему развивать выдержку и концентрацию.
В коллективе Василия Макарова знают как опытного и надежного коллегу, ответственно подходящего к своей работе. Своим примером он показывает, как человек труда может быть носителем уникальных знаний и культурных ценностей своего народа.
