Спортсменам, сменившим гражданство, могут запретить въезд в Россию

Минспорт предлагает не допускать в РФ атлетов

В программе «Центральный канал» на платформе «VK Видео» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв анонсировал жёсткие меры в отношении атлетов, которые решили выступать за другие страны.

Какие санкции предусмотрены

По словам Дегтярёва, подписан приказ, вводящий следующие ограничения для спортсменов, сменивших спортивное гражданство:

* лишение спортивных званий;

* запрет на въезд в РФ;

* ограничение доступа к российским спортивным объектам.

Министр подчеркнул: государство вкладывает ресурсы в подготовку атлетов — обеспечивает их тренерами и базами. Поэтому, если спортсмен «бросает паспорт и уезжает», он должен лишиться всех привилегий.

Реальные примеры

Дегтярёв привёл случаи, когда новые нормы уже применили:

* Владимир Федосеев (шахматист). В 2023 году перешёл в словенскую сборную. В декабре 2025 года лишился званий мастера спорта и гроссмейстера России.

* Дарья Касаткина (теннисистка). 17 января 2Desktop 2025 года получила австралийское гражданство и продолжила выступления под новым флагом. При этом спортсменка заявила, что гордится возможностью представлять другую страну.

Позиция министра: почему приняты такие меры

Михаил Дегтярёв высказался резко: «То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придём».

Таким образом, ведомство стремится предотвратить «утечку спортивных кадров» и обозначить чёткие последствия для тех, кто решает сменить спортивное гражданство.

Кто ещё перешёл в иностранные сборные

Список атлетов, сменивших принадлежность к национальной команде, включает:

* велогонщики: Павел Сиваков, Михаил Яковлев;

* пловцы: Марк Николаев, Анастасия Кирпичникова;

* легкоатлетка: Сардана Трофимова;

* борец: Даурен Куруглиев;

* теннисистки: Варвара Грачёва, Натела Дзаламидзе;

* конники: Владимир Туганов, Мария Маденова, Александра Максакова, Егор Щибрик.

Этот перечень — не исчерпывающий. За последние годы подобные решения приняли и многие другие спортсмены в разных дисциплинах.