Спортсменам, сменившим гражданство, могут запретить въезд в Россию
В программе «Центральный канал» на платформе «VK Видео» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв анонсировал жёсткие меры в отношении атлетов, которые решили выступать за другие страны.
Какие санкции предусмотрены
По словам Дегтярёва, подписан приказ, вводящий следующие ограничения для спортсменов, сменивших спортивное гражданство:
* лишение спортивных званий;
* запрет на въезд в РФ;
* ограничение доступа к российским спортивным объектам.
Министр подчеркнул: государство вкладывает ресурсы в подготовку атлетов — обеспечивает их тренерами и базами. Поэтому, если спортсмен «бросает паспорт и уезжает», он должен лишиться всех привилегий.
Реальные примеры
Дегтярёв привёл случаи, когда новые нормы уже применили:
* Владимир Федосеев (шахматист). В 2023 году перешёл в словенскую сборную. В декабре 2025 года лишился званий мастера спорта и гроссмейстера России.
* Дарья Касаткина (теннисистка). 17 января 2Desktop 2025 года получила австралийское гражданство и продолжила выступления под новым флагом. При этом спортсменка заявила, что гордится возможностью представлять другую страну.
Позиция министра: почему приняты такие меры
Михаил Дегтярёв высказался резко: «То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придём».
Таким образом, ведомство стремится предотвратить «утечку спортивных кадров» и обозначить чёткие последствия для тех, кто решает сменить спортивное гражданство.
Кто ещё перешёл в иностранные сборные
Список атлетов, сменивших принадлежность к национальной команде, включает:
* велогонщики: Павел Сиваков, Михаил Яковлев;
* пловцы: Марк Николаев, Анастасия Кирпичникова;
* легкоатлетка: Сардана Трофимова;
* борец: Даурен Куруглиев;
* теннисистки: Варвара Грачёва, Натела Дзаламидзе;
* конники: Владимир Туганов, Мария Маденова, Александра Максакова, Егор Щибрик.
Этот перечень — не исчерпывающий. За последние годы подобные решения приняли и многие другие спортсмены в разных дисциплинах.
