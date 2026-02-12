В России определили самых популярных писателей 2025 года

Книжный рынок России‑2025: лидеры по тиражам

На конференции «Итоги 2025 года на книжном рынке» представили данные Российской государственной библиотеки. Итак, кто же вошёл в число самых издаваемых авторов года?

Топ‑3 авторов

Тройку лидеров составили:

* Анна Джейн;

* Фёдор Достоевский;

* Гэнки Кавамура.

Полный топ‑10

Кроме них, в первую десятку попали:

* Стивен Кинг;

* Михаил Булгаков;

* Лев Толстой;

* Мария Корелли;

* Александр Пушкин;

* Эрих Мария Ремарк;

* Ася Лавринович.

Детские авторы

Среди писателей для детей лидирует Елена Ульева. За ней следуют Корней Чуковский и Александр Пушкин.

Самые крупные тиражи: взрослая литература

1. Роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» («Эксмо») — 546 тыс. экземпляров. Это самый большой тираж от одного издания.

2. Книга Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито» (издательская группа «Азбука‑Аттикус») — 302 тыс. экземпляров.

3. Роман Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито» («Клевер‑Медиа‑Групп») — 284 тыс. экземпляров.

Самые крупные тиражи: детская литература

1. «Волшебник Изумрудного города» Алексея Волкова («Росмэн») — 115 тыс. экземпляров.

2. Сказка Джейн Чапмен «Я люблю тебя всем сердцем» («Клевер‑Медиа‑Групп») — 86 тыс. экземпляров.

3. Книга Ольги Фадеевой «Вода» (издательство «Речь», Санкт‑Петербург) — 76,5 тыс. экземпляров.

Переводы: языковое разнообразие

В 2025 году в России опубликовали книги, переведённые с 130 языков мира. Среди них — издания с 72 языков народов РФ.

При этом наблюдается тенденция: число переводов с английского языка снизилось. Падение составило 15 %.