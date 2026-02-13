Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
14.02.2026 00:50
чтение: 1 мин
Общество

Сегодня день рождения замминистра, руководителя, художника и мелодиста

Сегодня, 14 февраля отмечает свой день рождения Мария Михайловна АРГУНОВА, первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 63 года Анатолию Семеновичу ТАБУНАНОВУ, заместителю председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Сегодня исполнился 71 год Егору Егоровичу МАРКОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

14 февраля отмечает свой день рождения Анна Николаевна РОМАНОВА, доктор медицинских наук.

В этот же день исполнилось 64 года Александру Еремеевичу АРТЕМЬЕВУ, организатору сельского хозяйства.

Сегодня исполнилось 75 лет Гаврилу Гаврильевичу МЕСТНИКОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), председателю общественной организации «Нам». 

14 февраля исполнилось 64 года Николаю РЯЗАНСКОМУ, известному художнику.

В этот же день отмечает свой день рождения Вероника Юрьевна ВЫСОКИХ, Мисс виртуальная Якутия – 2010, организатор туризма.

Сегодня исполнилось 55 лет Владимиру ИВАНОВУ, продюсеру.

14 февраля исполнилось 63 года Станиславу Николаевичу ЛУКОВЦЕВУ, мелодисту, баянисту, коллекционеру, отличнику культуры РС(Я).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Наши рекомендации